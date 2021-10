Télévision

Les nouvelles enquêtes de Clarice Starling, jeune agent spécial du FBI, un an après l’arrestation du tueur en série surnommé Buffalo Bill. Une affaire très médiatisée et pour laquelle elle avait reçu l’aide du docteur psychopathe Hannibal Lecter. 1993. Elle retourne sur le terrain pour poursuivre des meurtriers et des prédateurs sexuels…

Dimanche, à 22 h 45, sur RTS 1