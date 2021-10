D’une piste à l’autre avec Eliot Crettenand

Le jeune Gumefensois a quitté le cirque pour la course à pied avec une réussite prometteuse. Rencontre à l’occasion de la Chupià Pantè à Marsens.

QUENTIN DOUSSE

COURSE À PIED. Dans le sport, les acrobates sont plus nombreux qu’on ne croit et, parfois, là où l’on ne s’attend pas. Au départ du contre-la-montre de la Chupià Pantè à Marsens? Improbable, et pourtant. Eliot Crettenand pratiquait le monde du cirque avant de découvrir celui de la course. Passant du chapiteau au stade et d’une piste à l’autre avec une certaine réussite, à tout juste 19 ans.

Le Gumefensois l’a montré samedi sur le parcours «cassepattes» de 5,91 kilomètres. Plus significatif que sa nouvelle victoire dans la catégorie junior est son chrono de 20’57, le septième de la journée. Et une nouvelle référence personnelle…