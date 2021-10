Et de sept pour les Tourains

Victoire 0-2 de La Tour/Le Pâquier samedi à Châtel-Saint-Denis. La septième en autant de journées. Le leader gruérien a même signé son premier blanchissage de la saison. Côté veveysan, le coach attend toujours que ses joueurs se mettent en mode 2e ligue inter.

VALENTIN THIÉRY

2e LIGUE INTER. Médiocre et catastrophique. Voilà les mots utilisés par le coach Duilio Servadio pour qualifier la première période de son Châtel-Saint-Denis face à La Tour/Le Pâquier, samedi. Les Veveysans n’étaient toutefois menés que 0-1 à la pause. Face à ces solides Gruériens ayant enfin gardé le zéro derrière, c’était déjà trop pour éviter un revers 0-2. «Nous nous sommes fait marcher dessus techniquement au milieu de terrain. Nous étions mal positionnés. Et le but vient encore d’une erreur individuelle»,…