Salles de classes saccagées à l'école de la Vignettaz

Deux salles de classe de l'école primaire de la Vignettaz, à Fribourg, ont été saccagées et souillées mardi au moyen de peinture et d'inscriptions injurieuses. Le montant des dommages est estimé à plus de 100'000 francs. L’école a déposé une plainte pénale.