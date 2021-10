Isbell a les yeux bleus

MUSIQUE

Jason Isbell & The 400 Unit

GEORGIA BLUE

Southeastern Records

«Si Joe Biden remporte la Géorgie, j’enregistre un disque de charité avec des reprises d’artistes emblématiques de l’Etat», avait lancé Jason Isbell il y a tout juste une année. Résultat: le 4 novembre 2020, le pays de Ray Charles se colorait de bleu démocrate. Et, une année plus tard, le chanteur et ancien guitariste de Drive-by Truckers tient sa promesse. Avec son fidèle groupe, The 400 Unit, il reprend à son compte les chansons de douze artistes qui ont marqué ce coin du sud des Etats-Unis coincé entre la Floride et le Tennessee.

En version balades acoustiques ou en mode gros rock qui tabasse, le gars de 42 ans navigue de la soul d’Otis Redding au rhythm and blues de Gladys Knight, en passant par James Brown (sublime…