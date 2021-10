L’horizon existe-t-il toujours?

Je pose mon oreille…

… sur un chemin de brouillard. Tout à fait délicieux aurais-je envie de dire dans un premier temps. Et puis non, tout à fait horrible. Et puis oui, finalement, tout à fait merveilleux. Et puis, bon, peut-être, mais quand même étrange de ne pas savoir où ce chemin de brouillard m’emmène.

Sur le fond de l’océan

Il ne me reste plus qu’à l’écouter, à tendre mon oreille pour essayer de comprendre vers quel horizon il m’amène, si l’horizon existe toujours. Puisque nous traversons de grands dérèglements pourquoi l’horizon ne se dérèglerait-il pas? Je marche bien sur le fond d’un océan, là en 2021, un parterre de mer archaïque, vieux de je ne sais combien de millions d’années dont on retrouve les coquillages figés dans le calcaire de la vallée où dort la marmotte (enfin,…