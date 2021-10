La première pierre est posée

Un premier coup de pelleteuse a été donné vendredi sur le chantier du nouveau laboratoire de l’Agroscope.

POSIEUX. La cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment du laboratoire de l’Agroscope a eu lieu vendredi à Posieux. Le bâtiment, qui devrait être terminé en 2024, sera équipé des dernières technologies pour la recherche en agriculture et industrie alimentaire.

«En présence de représentants du canton de Fribourg et de la Confédération, une pelleteuse a retiré une première couche d’humus, qui sera stockée pour une réutilisation ultérieure», a indiqué vendredi l’Etat de Fribourg. Le nouveau bâtiment sera financé et construit par le canton et loué à la Confédération.

Sur quatre étages

L’ouvrage comportera 11 000 m2, dont 7700 m2 de laboratoires sur quatre étages. Il pourra…