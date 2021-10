Le FC Bulle n'est plus invincible, mais toujours leader

Il aura fallu attendre la dixième journée de championnat pour voir le FC Bulle trébucher. Samedi, les hommes de Lucien Dénervaud ont pourtant ouvert le score à la 7e minute de jeu grâce à un penalty transformé par Baptiste Bersier. Echallens a ensuite égalisé un quart d'heure plus tard (22e, 1-1). Les deux équipes se sont ensuite livrées un chassé-croisé passionnant, le passant de 1-2 à 2-2, puis à 2-4. Le dernier but de Vedad Efendic dans les arrêts de jeu (3-4) n'a rien changé. Les Gruériens ont capitulé et voient leur série victorieuse s'arrêter.

Le FC Bulle reste néanmoins leader du groupe 1, comptant désormais un point d'avance sur Meyrin et Echallens. Une réaction sera attendu samedi prochain sur la pelouse de l'US Terre Sainte, antépénultième de 1re ligue.

Retour complet sur cette rencontre et analyse à lire dans La Gruyère de mardi.