Le silence et le sang

BANDE DESSINÉE Thierry Martin

DERNIER SOUFFLE

Soleil

L’action pourrait se dérouler dans les forêts enneigées de l’Utah aux derniers temps de la conquête de l’Ouest. On pense au Grand Silence, du réalisateur italien Sergio Corbucci. L’analogie n’est certainement pas fortuite, car Thierry Martin impose dans sa nouvelle bande dessinée intitulée Dernier souffle une absence absolue de bruit: pas de paroles, ni de galop frénétique ou de coups de feu… Tout semble être recréé à partir d’une fièvre de vengeance sourde, comme en état second. Publiée initialement sur Instagram à raison d’un dessin par jour – devenant une page de cette version papier – sans scénario préalable, cette BD rappelle les premiers travaux de Lewis Trondheim (Mildiou…) et la création sous contraintes. Ce récit de traque sans…