Les Romands et l’impossible titre

De mauvaise foi



PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Écrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

HOCKEY SUR GLACE. Est-ce un manque de talent, un blocage mental, une accumulation de malchance? Les trois à la fois? A l’heure où Fribourg-Gottéron (qui reçoit Zoug ce samedi) domine le championnat de Suisse, on sent déjà les sueurs froides nous couler le long de l’échine à l’idée des play-off. C’est bien beau d’avoir une équipe dominatrice en novembre, mais c’est en avril que l’on gagne les titres, et, si l’on est romand, qu’on les perd.

Dernier titre d’une équipe non alémanique et tessinoise? La Chaux-de-Fonds, en 1973. Avec six trophées, le club des montagnes neuchâteloises est d’ailleurs le mieux pourvu de nos terres francophones. Mais bon, cela fera quarante-neuf ans en fin de saison. Près d’un demi-siècle…