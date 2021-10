née Delabays

GRANDVILLARD

Lucienne Raboud, dite Lulu, s’en est allée rejoindre d’autres horizons le 23 août, à la suite d’une longue maladie supportée avec courage. Elle s’est endormie paisiblement à l’âge de 73 ans, entourée de l’amour de sa famille et de ses proches à la Villa St-François, à Villars-sur-Glâne. Un dernier hommage lui a été rendu le 25 août et la messe de trentième sera célébrée le dimanche 24 octobre à 10 h, en l’église de Grandvillard.

Née le 13 novembre 1947 à Rue, dans le foyer de Jules et Céline Delabays, Lulu était la cadette de la famille. Elle passa son enfance et sa scolarité à Riaz, entourée de ses deux sœurs et de son frère. Lulu eut le malheur de perdre très jeune ses parents et l’une de ses sœurs.

En 1968, elle épousa Gérard Raboud. Le couple vécut quelques…