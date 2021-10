Pour le développement des sites industriels

Outre l'ex-site de Tetra Pak, l'ECPF est aussi chargé du développement d'AgriCo à Saint-Aubin et du Pré-aux-Moines à Marly. Ces trois terrains ont été acquis par l'Etat de Fribourg, qui va les transférer à l'ECPF. «L'objectif est d'amener de nouveaux emplois, tout en intégrant ces sites dans leur environnement naturel et sociétal, c'est-à-dire d'en faire des sites pour y travailler, mais aussi agréables à vivre, propices aux échanges et ouverts vers l'extérieur», indique le communiqué de presse.

Article complet dans notre édition de samedi.