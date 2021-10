Succès «mérité» pour des Bullois déterminés

FUTSAL

En Premier League, l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) a vaincu samedi dernier la formation bernoise de Mobulu. «Après les points lâchés dernièrement, cette victoire 4-3 est méritée et importante, commente le pivot bullois Hamdi Rasiti. Ce bon test réussi permet de se situer au classement.» L’UFTB ne se contente pas de sa 4e place après huit rondes de championnat. «On veut finir dans le top 3. L’équipe travaille spécifiquement pour cet objectif et elle progresse. On le voit dans nos schémas de jeu qui deviennent de plus en plus fluides.» A reproduire dans dix jours face à Friends United, septième de l’élite suisse. QD