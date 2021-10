Tadesse Abraham et Jérémy Schouwey tombés sur plus fort à Morat-Fribourg

La 87e édition de Morat-Fribourg est revenue dimanche matin au Kényan Cornelius Kangogo et à l'Ethiopienne Genet Abdurkadir. Favoris à la victoire et au titre de meilleur Fribourgeois, Tadesse Abraham et Jérémy Schouwey ont été battus sur les 17,17 kilomètres du tracé.