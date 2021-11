Géodonnées en libre accès

Le nouveau portail de l’Etat, geo.fr.ch, donne accès à plus de 400 géodonnées et à 17 applications cantonales.

CYBERADMINISTRATION. Le Service du cadastre et de la géomatique propose une nouvelle prestation à la population fribourgeoise: le géoportail geo.fr.ch. L’offre s’inscrit dans le cadre du développement de l’administration 4.0 de l’Etat.

La prestation met en pratique une stratégie dite de données gouvernementales ouvertes, a indiqué vendredi la Direction des finances du grand argentier Georges Godel. Le portail offre un accès «facilité et gratuit» aux géodonnées et aux applications cartographiques web publiques. En l’état, plus de 400 géodonnées, 17 applications cantonales ainsi que des ressources de la Confédération et des cantons. Pour ce faire, l’Etat a renoncé à tous les…