«Toujours un plaisir de battre Bulle»

Dans un derby engagé, Fribourg Old Fox a dicté sa loi à l’Uni Futsal Team Bulle samedi. Pour le grand bonheur de son joueur gruérien Angelo Moura.

QUENTIN DOUSSE

FUTSAL. Un match entre voisins a cela d’unique qu’il ne ressemble à aucun autre et ne respecte aucune logique. L’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) s’en est rendu compte samedi soir dans le derby cantonal perdu 9-7 face au dernier de classe Fribourg Old Fox. Des Fribourgeois qui ont pris d’emblée le taureau par les cornes, scorant six fois en seize minutes. «Nous n’avons pas été surpris par l’engagement et l’intensité, car nous savons leur fierté de gagner contre Bulle, glisse Dylan Malta, numéro 7 de l’UFTB. Nous leur avons donné le susucre pour la saison...»

Les Gruériens peuvent toutefois le regretter. «Il a fallu beaucoup travailler…