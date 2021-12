Alexis Monney prend de l'expérience, pas les points

Alexis Monney a réalisé ce qu'il a appelé son «rêve d'enfant» sur ses réseaux sociaux. Samedi dans les Dolomites, le skieur de Fruence a défié la mythique piste de la Saslong avec courage. Cela n'a hélas pas suffi pour terminer dans le top 30 et marquer ses premiers points en Coupe du monde. Une erreur à l'entrée du passage du Ciaslat lui a coûté de la vitesse et un précieux temps. A l'arrivée, Alexis Monney a concédé 2''06 au surprenant vainqueur américain Bryce Bennett, et moins de trois dixièmes au 30e concurrent.

Egalement engagée en Coupe du monde, Noémie Kolly s'est parfaitement rassurée deux semaines après sa chute subie à Lake Louise. Samedi matin, elle a pris la 24e place (5e Suissesse) de la descente de Val-d'Isère, à 2''42 de la lauréate italienne Sofia Goggia. La Rochoise de 23 ans marque ainsi sept nouveaux précieux points en Coupe du monde avant le super-G prévu ce dimanche (départ à 11 h).

Un récit complet du week-end mondial des deux espoirs sudistes sera à retrouver dans La Gruyère de mardi.