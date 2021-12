Coach, dis-moi pourquoi

Coup de plume

PAR QUENTIN DOUSSE

L’HOMME DE LA SOLUTION. A l’entraîneur refait ou défait, Michel Fugain chanterait: «Dis-moi pourquoi on rit, dis-moi pourquoi on pleure. Pourquoi on gagne et on perd. Dis-moi pourquoi depuis tant de jours et tant de nuits. On peine. Dis-moi pourquoi j’y crois.» Autant d’interrogations pour exprimer une passion qui, bien souvent, prend le pas sur la raison.

C’est bien connu: la vie d’entraîneur pro n’est pas de tout repos face à des joueurs, supporters ou journalistes jamais repus. Le coach doit répondre de tout, tout le temps, tout de suite. On appelle ça la culture de l’instant, plus présente que jamais dans le sport au XXIe siècle. Un phénomène amplifié par les réseaux sociaux, avec leurs brimades trop nombreuses et gratuites.

La réalité de la profession…