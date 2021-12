Des jeunes gymnastes «aux anges» à Romont

Plus de 580 gymnastes en herbe se sont donné rendez-vous ce week-end à la salle Bicubic à Romont à l’occasion de la traditionnelle Coupe des Anges. Organisés par Gym Ursy, ces deux jours de compétition aux agrès ont mis aux prises de jeunes athlètes âgés de 6 à 14 ans. Parmi lesquels cinq Sudistes sont montées sur la plus haute marche du podium. Dans la catégorie C3, la gymnaste de Châtonnaye Momona Hirano a remporté l’or. Elle a été imitée par la Bulloise Elisa Domet et la Châteloise Camille Genoud, toutes deux lauréates en C2. Enfin, chez les plus jeunes, les gymnastes du FSG Bulle Lilie Berthoud et Charlotte Gremaud se sont également parées d’or devant un public nombreux. «C’était vraiment chouette de revoir autant de monde dans les gradins», précise l’une des responsables du concours…