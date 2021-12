Deux Sudistes règnent sur la capitale cantonale

TRAIL. Le Fribourg by night trail, compétition nocturne qui a vécu sa sixième édition samedi, est revenu à deux coureurs régionaux. Mylène Schuwey (Châtel-sur-Montsalvens) a bouclé les 32 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé) en 2 h 58, seulement devancée par treize hommes au classement final. La course masculine est, elle, revenue à Alexandre Bugnard après 2 h 23 d’effort. Le Remaufensois n’a laissé aucune chance à ses adversaires, le plus proche ayant franchi l’arrivée plus de dix-sept minutes après lui. Il n’a toutefois pas battu le record du parcours. Au total, ils étaient plus de 250 à sillonner la Basse-Ville de Fribourg samedi.