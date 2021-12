Du potimarron et du blé au centre de l’assiette

De plus en plus de personnes réduisent leur consommation de viande ou y mettent même un terme. Le chef bullois Lionel Kolly a imaginé une recette végétarienne pour Noël qui devrait plaire à tous les convives, végétariens ou non.

ÉLODIE FESSLER

AUX FOURNEAUX. L’association Swissveg est formelle: le nombre de personnes se tournant vers un régime alimentaire sans viande, voire sans produits d’origine animale, augmente d’année en année en Suisse. En témoigne l’étude MACH Consumer parue début novembre sur la consommation et les médias qui fait état de plus de 250 000 végétariens et près de 38 000 végétaliens, en Suisse.

A Noël, les traditionnels filets mignons en croûte et les fondues chinoises ne font pas toujours l’unanimité auprès des convives. Le Bullois Lionel Kolly, chef à domicile et…