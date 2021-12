LA TOUR-DE-TRÊME

François Seydoux s’en est allé ce mercredi, à l’âge de 82 ans, une semaine après son accueil aux soins palliatifs de la Villa Saint-François de Villars-sur-Glâne, par une matinée enneigée, promesse de belles randonnées. Un dernier hommage lui sera rendu à La Tour-de-Trême vendredi 3 décembre.

François Seydoux, fils de Cyprien et Yvonne Seydoux-Ruffieux, est né le 30 mai 1939 à Dimbokro, en Côte d’Ivoire. Il y vécut jusqu’à 7 ans, âge du début de sa scolarité à La Tour-de-Trême. Même s’il ne retourna jamais sur le continent africain, cette part de son histoire imprégna toute sa vie et celle de sa famille. Il passa la plus grande partie de sa vie professionnelle de conducteur-typographe à l’imprimerie Saint-Paul, entrecoupée de neuf ans chez Icobulle.

Petit-fils du…