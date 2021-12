BULLE

Gaston Oberson s’est endormi sereinement au Foyer de Bouleyres le mardi 14 décembre, dans sa 87e année. La célébration du dernier adieu a eu lieu samedi à Bulle, en l’église Saint-Pierre-aux- Liens.

Gaston est né à Maules le 23 juin 1935, dans le foyer d’Irénée et de Léonie Oberson, née Bach. Il a passé son enfance et son adolescence en compagnie de ses deux frères, Constant et Laurent, entre la laiterie de Maules et la ferme de ses grands-parents, avec encore ses cousins, cousines, oncles et tantes. Trois familles qui se réunissaient pour les repas et les travaux à la ferme.

Dès ses 6 ans et jusqu’à ses 14 ans, Gaston passait ses étés chez sa tante Alice et son oncle Joseph pour aider à la ferme de l’Adrey, à La Roche. Après son école obligatoire, c’est à l’Institut de la Gruyère…