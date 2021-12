Ils se sont frottés à l’hiver de Corbières

L’Omnium romand s’est achevé samedi au cyclocross de Corbières. Près de 150 cyclistes se sont mis à l’épreuve sur un parcours enneigé et boueux. Ambiance.

MARIUS KAMM

CYCLOCROSS. De la neige, de la boue et un froid de canard: telle est la recette pour attirer les adeptes de cross un samedi de décembre. Septième et dernière étape de l’Omnium romand, le cyclocross de Corbières a attiré près de 150 courageux, venus braver les éléments et la neige. Cette 13e édition s’est ouverte avec la catégorie des «Petits cracks». Le sourire aux lèvres, deux jeunes crossmen âgés de deux et trois ans se sont même élancés sur le parcours.

«C’est un plaisir de voir tous les enfants présents sur la ligne de départ malgré le froid. L’engouement grandit chaque année, même si la discipline reste encore trop…