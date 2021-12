L’enfer du quotidien

BANDE DESSINÉE

Junji Ito

LES CHEFS-D’ŒUVRE DE JUNJI ITO, T.I

Mangetsu

Junji Ito (né en 1963) est l’un de ces maîtres de la bande dessinée japonaise qui connaissent une vénération sans borne de la part de leurs admirateurs tout en restant relativement méconnus d’un public plus large. Ce qui peut être généralement un signe de talent, voire de génie. Il faut dire aussi que l’homme déambule dans un genre qui est loin d’être le plus populaire en BD, celui de l’horreur. Et il sait en jouer en virtuose. En plus de trente ans, il a visité tous les recoins du quotidien pour en tirer la part de ténèbres. Car, chez lui, tout est source d’angoisse et de métamorphoses morbides, appuyé par un dessin élégant et délicat, qui tend à s’enfoncer dans un noir d’encre lorsque les choses tournent au vinaigre,…