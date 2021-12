La démocratie à Crésuz

L’article paru dans La Gruyère de samedi dernier, consacré à l’assemblée communale de Crésuz du 15 décembre, nous interpelle. Concernant la construction d’un pont couvert sur le ruisseau de La Maladère, investissement refusé par le pouvoir législatif, le syndic rétorque déjà qu’il «entend soumettre à nouveau l’investissement à l’assemblée communale d’avril». Cette remise en cause des décisions du Législatif paraît devenir systématique. Un outil visiblement apprécié de nos cinq élus. En effet, cela nous rappelle le triste sort apporté il y a quelques mois seulement au projet de la Chaumine, projet à but d’utilité publique et qui, malgré le soutien de la population, a souffert de multiples recours jusqu’au Tribunal fédéral, qui a finalement, au même titre que toute instance inférieure, confirmé la validité du vote. Pourtant, le Conseil communal n’a, là non plus, dénié remettre la décision du Législatif en considération. Le système démocratique helvétique, tant vanté dans le monde entier, arrive-t-il à saturation? A quoi bon continuer à demander l’avis du peuple si, de toute manière, sa voix n’est pas entendue? Véronique et Daniel Borcard, Crésuz