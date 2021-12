La date du sondage officialisée

GLÂNE-SUD. Cette fois, tous les citoyens ont officiellement été informés par les Exécutifs en assemblée communale. Le 13 février 2022, un sondage concernant un projet d’étude de fusion à quatre entre Auboranges, Chapelle, Ecublens et Rue sera organisé. Dans un communiqué de presse, les syndics «encouragent unanimement leur population à y répondre favorablement». Ils affirment que cette étude permettra d’évaluer avec précision l’opportunité d’unir leurs destinées et de créer ainsi la troisième commune du district de la Glâne. Pour rappel, un projet à six avec Ursy et Montet avait été sondé en février 2021. Ursy avait refusé, au contraire des cinq autres communes, qui avaient plébiscité l’idée (entre 89 et 65%). Le 7 novembre lors d’un nouveau sondage, les citoyens de Montet avaient…