La fin d’une belle aventure longue de trois décennies

Trente ans après avoir accueilli leurs premiers clients à l’Auberge du Lion d’or, Sylviane et Norbert Brodard ont pris leur retraite juste avant les fêtes de fin d’année. Rencontre avec un couple qui a participé à l’animation de la vie du village de Siviriez depuis novembre 1991.

VALENTIN CASTELLA

RESTAURATION. Dans la salle de banquet, des centaines d’objets sont entreposés. Des verres, des tasses, des linges de cuisine, des rideaux, des assiettes et même de vieilles photos d’équipe du FC Siviriez. Celles qui trônaient fièrement dans les bistrots de l’époque. Au milieu de la salle, Sylviane et Norbert Brodard observent, puis soufflent. «Nous avons commencé à tout ranger et nettoyer lundi après-midi, explique la maîtresse des lieux. Voici le résultat une semaine après. Ces derniers jours…