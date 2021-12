A la poursuite du givre du solstice

Je pose mon oreille…

… sur… Eh bien, je ne sais plus où donner de l’oreille. Je poursuis le givre qui enrobe l’univers depuis… depuis combien de temps? Difficile de compter. A la lisière du brouillard, qui a pris ses quartiers entre Romont, Bulle et Châtel-Saint-Denis, le temps s’est transformé en vapeurs, il ne tient plus aux aiguilles du jour. Le temps se calcule à l’épaisseur des sculptures de givre.

Où m’arrêter? Forêts, arbres isolés, haies, herbes folles, barrières de jardin, ou autres objets humains qui traînent dans le paysage? Le givre les recouvre sans distinction, il réinvente la lumière des formes.

Les fils de téléphone ressemblent à des guirlandes tendues pour dérider le gris du ciel. Les piquets se laissent pousser les cheveux. Les arbres… les arbres… comment les décrire?…