Le Parti socialiste soutient les employés des TPF

CCT. «Les employés des TPF n’ont pas à payer pour les déficits dus à la crise sanitaire et pour les erreurs comptables», affirme le PS dans un communiqué. Le parti apporte son soutien au personnel et dit se tenir aux côtés des syndicats. Il regrette que la direction des TPF veuille négocier une nouvelle CCT, alors que l’actuelle convention collective de travail est «pourtant considérée en Suisse comme exemplaire». Le PS s’oppose en particulier à la diminution d’une semaine de vacances pour le personnel roulant et à la suppression de certaines indemnités et compensations, comme l’abolition du temps comptabilisé lors d’une visite médicale pour les femmes enceintes.