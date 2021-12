Plus qu’un lieu commercial

Depuis quelques années déjà, le Garden Centre et son équipe ont eu la joie de vous accueillir, chères clientes, chers clients, et de vous conseiller au fil des saisons: vos aspirations, tantôt à embellir votre foyer, tantôt à soigner votre jardin ou votre potager, votre souci de repérer la composition florale la plus susceptible de réjouir vos proches, ou le bouquet le plus à même d’orner les temps forts de votre vie. Autant de motifs qui vous ont conduits à solliciter notre expertise. Conscients de l’opportunité rare que vous nous prodiguiez en nous remettant votre confiance dans cette si noble tâche: la floraison de votre quotidien. Cette tâche, c’est dans un perpétuel esprit, non uniquement de professionnalisme, mais de convivialité, que nous avons tenté de nous en acquitter. Précisons qu’il n’y a nul excès à user de cette formule a priori inopportune: «notre» Garden. Si nous l’employons, c’est que, loin de se réduire aux locaux immobiliers aujourd’hui vendus par nos employeurs, et dont nous ne saurions nous déclarer les propriétaires, le Garden a été une aventure collective dont vous avez participé avec nous; du reste, le désarroi dans lequel l’annonce de la fermeture de notre enseigne vous a plongé montre assez le rapport que vous entreteniez avec celle-ci. En effet, ni vous, ni nous n’avons ignoré cette vérité, si évidente que sa formulation peut aujourd’hui nous désarçonner, à savoir que «notre» Garden n’était pas, ne pouvait pas être, un simple espace commercial; il était un lieu d’interactions, de rencontres, de vives discussions, en somme, un lieu d’humanité, où tous, clients comme employés, nous avons noué des liens qui survivront à sa disparition, et que nous nous remémorerons non sans émotions. Dès lors, c’est très chaleureusement que nous vous remercions, chères clientes, chers clients, d’avoir, toutes ces années durant, pris part à cette aventure. A toutes et tous, un bouquet de fleurs en témoignage de gratitude! Christophe Oberson, au nom de toute l’équipe

du Garden Centre, à La Tour-de-Trême