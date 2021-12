Romont stoppé en quart aux championnats de Suisse

JUDO. Le Judo-club Romont n’a pas signé d’exploit samedi aux championnats de Suisse par équipes à Neuchâtel. Les six combattants glânois ont été éliminés en quart de finale par Brugg, futur vainqueur du tournoi. «Malgré le score final de 0-5, certains duels ont été serrés, assure le responsable d’équipe Yoshiyuki Hirano. Reste que l’adversaire était nettement supérieur et la différence de qualité à l’entraînement s’est ressentie.» Le JC Romont retiendra sa victoire 4-1 face à Ballens-Riviera au tour précédent. «Nous ne visions pas la médaille et pouvons être contents de cette reprise, qui représentait un défi pour nous.» Cette première par équipes était aussi la dernière de l’année pour les judokas romontois, qui retrouveront les tatamis de compétition à titre individuel en janvier. QD