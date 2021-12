née Rouiller

MAULES

Thérèse Pasquier s’en est allée subitement à son domicile le 24 octobre dans sa 81e année, entourée de l’amour des siens. Un dernier hommage lui a été rendu le 27 octobre en l’église de Sâles.

Née le 31 mai 1941, à Sommentier dans le foyer d’Emile et Marthe Rouiller, elle grandit entourée de son grand frère et de ses trois petites sœurs. Son papa décéda prématurément, alors qu’elle n’avait que 14 ans. Toute jeune déjà, elle prit part au travail de la ferme. Sa scolarité terminée, elle travailla dans la restauration jusqu’à son mariage avec Léonard Pasquier, de Maules, en avril 1963. De cette union naquirent trois enfants, Philippe, Jean-Pierre et Alexandre. En décembre 1973, sa grande douleur fut de perdre son fils Jean-Pierre accidentellement. Thérèse était généreuse…