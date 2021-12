Toute l’ambition d’un père

TENNIS. En mai 1978, Richard Williams voit la tenniswoman roumaine Virginia Ruzici empocher 40 000 dollars après sa victoire à Roland-Garros. Plus d’argent qu’il n’a gagné en une année. Il se tourne alors vers sa femme Oracene: «Faisons deux autres enfants.» Cette anecdote résume l’ambition démesurée que l’homme nourrissait pour ses filles Venus et Serena. Une ambition détaillée – au coup droit près – dans un plan de 78 pages qu’il a établi avant même la naissance des deux championnes. Et dont le film La méthode Williams, qui sort en salle cette semaine, se veut la transcription cinématographique.

Des premiers entraînements sur un court de tennis désaffecté de Compton aux débuts sur le circuit professionnel de Venus à

Oakland quelques années plus tard, Richard Williams n’a jamais été très…