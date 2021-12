Tribune libre

La marquise du Musée Plus qu’un lieu commercial et le nez de Cléopâtre

A propos du projet d’agrandissement du Musée gruérien.

La mode du moment impose que tout soit lisse, épuré et standardisé. En début de semaine prochaine, le Conseil général de Bulle va voter un crédit d’étude complémentaire pour l’extension du Musée gruérien, dont le lauréat du concours organisé en 2019 est une association de deux bureaux d’architecture, le premier de Londres et le second de Genève. J’ai eu beau chercher dans les images de synthèse présentées à cette occasion, je n’ai point trouvé trace de notre Musée. Envolé, l’escalier hélicoïdal qui mène à la toiture végétalisée, disparu l’auvent en anse de panier inversé et tourné vers le soleil levant, ce soleil qui est censé briller pour tous, comme le clamerait…