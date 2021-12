Un livre pour retracer l’histoire de la bourgeoisie

ROMONT. Le projet remonte à 2015, lorsque l’assemblée des bourgeoises et bourgeois de Romont avait accepté un crédit de 90 000 francs pour la création d’un livre racontant l’histoire de la bourgeoisie romontoise. «Il n’existait rien à ce propos», explique le président Jean-Denis Cornu. Au fil des recherches, l’archiviste et historien Florian Defferrard, en charge du projet, a découvert de nombreux documents. «Il aurait été dommage d’arrêter en si bon chemin. Ainsi, nous avons voté jeudi soir lors de l’assemblée un crédit complémentaire de 60 000 francs.» D’un coût total de 150 000 francs, cet ouvrage devrait être disponible ce printemps. «Il évoquera l’histoire de la bourgeoisie et de Romont du Moyen Age à nos jours.»