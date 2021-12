Un perroquet flamboyant s’en est pris à Nick Cave

MUSIQUE

Nell & The Flaming Lips

WHERE THE VIADUCT LOOMS

Bella Union

L’histoire est d’une confondante banalité, pour autant qu’on soit un vieux groupe de psycho-rock oklaomien et une adolescente de Leeds. Un soir, Nell Smith assiste à un concert de The Flaming Lips habillée en perroquet. Allez savoir pourquoi. Le leader Wayne Coyne remarque l’oiselle au premier rang, chante rien que pour elle Space oddity de David Bowie, sympathise avec sa famille et l’encourage à apprendre la guitare. Deux ans plus tard, l’ado de 14 ans s’est transformée en chanteuse haut de gamme et signe, avec le groupe, un stupéfiant album… de reprises de Nick Cave, dont elle n’avait jamais entendu parler auparavant.

Si tout cela ne vous paraît pas complètement foutraque, courez écouter Where the viaduct looms. D’abord…