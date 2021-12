Une «magnifique reprise» à la Coupe de Lys

SKI DE FOND. Quelque 250 fondeurs se sont donnés rendez-vous dimanche à la Coupe de Lys, première épreuve au calendrier de la Coupe fribourgeoise. Dans des conditions d'enneigement exceptionnelles, ils ont pu profiter d'un «magnifique week-end nordique», dixit le président du Ski-club Lys Julien Gurtner. «Avec toute la neige qui est tombée, les participants ont pu bénéficier d'un véritable décor de carte postale.» Des conditions dont a su profiter le Neuchâtelois Benjamin Rosselet (photo de gauche), vainqueur de la course principale (12,8 km) devant le Bernois Reto Hammer et le pensionnaire du Ski-club Im Fang Fabrice Schuwey. A noter également la deuxième place de Luca Fuso (Grattavache) en Masters 2 et la victoire de Dominik Cottier (Im Fang) devant son coéquipier en club Eric Balmer…