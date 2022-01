Pas d’entrée en matière du canton sur le volet éolien

De nombreuses communes souhaitaient que le Conseil d’Etat reconsidère le volet éolien du Plan directeur cantonal. L’Etat a répondu qu’il n’entrerait pas en matière.

VALENTIN CASTELLA

ÉOLIENNES. La réponse est non! Le 23 décembre, le canton a informé les communes concernées qu’il n’entrerait pas en matière concernant le volet éolien du Plan directeur cantonal (PDCant).

Pour rappel, ce sont Vuisternens-devant-Romont et La Sonnaz qui avaient sonné la charge en formulant cette requête. Mandaté par les deux communes, l’avocat David Ecoffey avait rédigé un avis de droit remettant en cause le «bien-fondé des études de base à l’origine de la stratégie d’implantation d’éoliennes dans le Plan directeur cantonal et l’entier du processus en lui-même». Cette remise en cause se basait notamment sur les…