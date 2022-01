Un train mènera les Fribourgeois sur les pistes

SPORTS D’HIVER. Dès le 15 janvier, un train spécial reliera Fribourg à Verbier et à Villars tous les weekends, à l’exception des vacances scolaires. Le convoi s’arrêtera à Romont et à Palézieux pour les voyageurs du sud du canton, rapportent les CFF dans un communiqué. Cette offre, baptisée VosAlpes Express, existe déjà pour les skieurs de l’Arc lémanique. Elle a été développée grâce à un partenariat entre les acteurs du tourisme, les entreprises de transports publics et les autorités cantonales. Le train partira de Fribourg à 7 h 22. Il fera un arrêt à Bex pour les personnes désirant rejoindre Villars. Il arrivera à 9 h 15 au Châble, où les skieurs pourront prendre la télécabine et rejoindre Verbier. Le retour est également organisé. Des rabais sur le trajet en train et le forfait de…