«Une trajectoire unique»

1

Deux personnes blessées dans un crash d'hélicoptère à Epagny

Mercredi après-midi, un pilote de 65 ans et sa passagère de 70 ans, qui décollaient de l'aérodrome d'Epagny, se sont soudainement crashés au sol. Blessées et miraculées, les deux victimes, bernoises, ont été prises en charge par une ambulance et un hélicoptère de la Rega.