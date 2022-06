Appel à témoin à la suite d’un accident

SEMSALES. Un accident s’est produit dimanche à Semsales. Vers 16 h sur la route principale, un véhicule a percuté un muret de la chaussée. Blessées, la conductrice (42 ans) et sa passagère (13 ans) ont été prises en charge et acheminées vers un hôpital. Selon un communiqué de la police cantonale, il ressort qu’une automobiliste de 21 ans s’est engagée sur la route principale depuis le chemin de la confrérie. «Lors de cette manœuvre, elle n’aurait pas accordé la priorité à une voiture circulant en direction de Châtel-Saint-Denis. Afin d’éviter l’accident, l’automobiliste blessée a effectué une manœuvre d’évitement et elle est allée percuter le muret.» La police invite les personnes pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête, ainsi qu’au cycliste qui a assisté à l’événement, à la…