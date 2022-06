Concours d’attelage à Semsales

HIPPISME. Le concours officiel et les finales fribourgeoises d’attelage à un et deux chevaux auront lieu ce dimanche aux abords du cimetière de Semsales. Pour ce rendez-vous où hommes et femmes s’affrontent, un peu plus de cinquante départs seront donnés à partir de 8 h. Le matin, les participants s’aligneront dans la catégorie maniabilité. «Ils devront être les plus rapides sur un parcours en passant entre vingt portes sans faire tomber d’obstacles synonymes de pénalités», explique Mathieu Guégan, président du comité d’organisation.

L’après-midi, la compétition derby consacrera le concurrent qui mettra le moins de temps à boucler un tracé ponctué de manœuvres à effectuer. «En fin de journée, un entraînement pour les jeunes brevetés se tiendra également», ajoute le Semsalois de 44 ans.…