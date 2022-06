Couvrir les besoins en logopédie

Le Grand Conseil a modifié hier la Loi sur la pédagogie spécialisée pour mieux définir la place des psychomotriciens et, surtout, des logopédistes indépendants qui travaillent pour les écoles.



XAVIER SCHALLER

ÉCOLE. La Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) a été mise en œuvre en janvier 2018. Pourtant hier, il était déjà temps pour le Grand Conseil de la retoucher. «Des lacunes ont été constatées. Sur certains points, elle ne répond pas assez ou pas du tout aux besoins», a constaté Katharina Thalmann-Bolz (udc, Morat), rapporteuse de la commission.

La logopédie est principalement concernée, car de plus en plus d’indépendants demandent un agrément pour exercer. D’une part parce que les cantons limitrophes de Vaud et de Berne ont serré la vis. D’autre part parce que le canton de Fribourg…