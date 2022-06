Des bolides à l’assaut de La Berra

AUTOMOBILISME. La 34e édition de la Course de côte La Roche - La Berra se tiendra ces 18 et 19 juin. Absent depuis 2015, ce grand rendez-vous du sport automobile gruérien fondé en 1979 par le Gruyère Racing Team est de retour. «Nous sommes très impatients et à fond pour ce weekend», explique Marcel Magnin, le président broyard du nouveau comité d’organisation. Un peu moins de 180 voitures seront au départ, toutes les inscriptions ayant été bouclées en cinq jours. «Ce n’est qu’une estimation, mais l’événement pourrait accueillir jusqu’à 1500 visiteurs», ajoute Marcel Magnin.

Les pilotes devront parcourir le tracé de 3,5 kilomètres (285 mètres de dénivelé positif) le plus vite possible. Etabli en 2013 par Julien Ducommun, le record est de 1’41’’13. Les essais se dérouleront samedi, les…