Deux ensembles se partagent la scène

CHANT. Les ensembles vocaux Les Z’elles et Les Vouèno se partageront la scène, ce samedi à 20 h, à la salle associative de la commune de Charmey. Le chœur exclusivement féminin Les Z’elles, composé d’une quinzaine de Gruériennes âgées de 20 à 35 ans, assurera la première partie de la soirée. Tout en proposant un répertoire pop et actuel, les chanteuses s’illustrent dans des styles variés auxquels elles ajoutent mises en scène et chorégraphies. Elles laisseront leur place à l’octuor d’hommes Les Vouèno pour la deuxième partie de la soirée. Ces derniers, qui tiennent à perpétuer l’art choral en Gruyère, proposeront tant des pièces traditionnelles gruériennes que de la pop, de la country ou de la chanson française. La soirée se terminera sur trois pièces interprétées par les deux ensembles…