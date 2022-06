Duels ardents au Moléson

COURSE DE MONTAGNE. Neirivue-Moléson est de retour. «Avec un objectif principal: permettre aux gens de courir de nouveau sur ce parcours. Je suis impatient et excité», indique Jérémie L’Homme, qui vivra sa première à la présidence trois ans après sa nomination.

Cela remonte à 2019 et à la victoire de Saul Antonio Padua devant Rémi Bonnet. Le Colombien et son cadet charmeysan se retrouvent ce dimanche matin sur les 10,6 kilomètres (1290 m de dénivelé positif) entre Neirivue et le sommet du Moléson.

L’heure de Rémi Bonnet, trois fois deuxième au Moléson, est-elle arrivée? «Il a l’occasion de prendre sa revanche et pourquoi pas de s’offrir le record du tracé (57’48), anticipe Jérémie L’Homme. Cela sera difficile, mais on peut espérer une jolie surprise à l’arrivée. Les conditions sont du…