Entre rires et ébahissements

Un soleil radieux, des températures estivales, des applaudissements retentissant dans tout le centre-ville bullois… L’association Théâtre la Malice a célébré ce weekend ses cinq ans d’existence en mettant sur pied son 1er festival des arts de rue. L’Hôtel de Ville, la place du Marché, le Cabalet, ainsi que la cour du château et celle de l’école de la Condémine ont accueilli 45 représentations assurées par 22 artistes et compagnies.

Le coup d’envoi de l’événement a été lancé samedi matin par la CompaniMi. Un duo loufoque qui a réservé aux 60 spectateurs présents acrobaties et équilibrisme à bord d’un drôle de caddie. Non loin, petits et grands ont retenu leur souffle devant le spectacle de Mauvais Coton, à la Condémine. L’artiste Vincent Martinez a conjugué force et équilibre à bord d’un…