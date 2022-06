L’Orchestre de la Suisse romande de passage à l’école primaire

LA TOUR-DE-TRÊME. Cinq musiciennes et musiciens de l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) sillonnent le pays à bord d’une roulotte pour proposer un concert, accompagnés d’une conteuse. Ce jeudi 23 juin, ils seront de passage à La Tour-de-Trême et présenteront aux élèves de l’école primaire le conte symphonique Pierre et le loup, adapté en version quintette à vents. Un concert gratuit est également prévu pour le public et les familles à 18 h, dans la cour de l’école primaire. Il n’aura pas lieu en cas de mauvais temps. www.bulledeculture.ch.