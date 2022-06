La cour du CO et du collège fera peau neuve

Le projet CAMPUS du bureau d'architectes RBCH de Bulle et des frères Chapuisat, artistes suisses, sera le nouveau visage de la cour située entre le CO de Bulle et le Collège du sud. Celui-ci s'est démarqué par sa place "largement végétalisée" et son utilisation de matériaux recyclés.

Le projet, financé à parts égales par l'Association des communes pour le CO de la Gruyère et le canton, devrait être réalisé pour l'été 2023.

La cour doit être réaménagée en raison de problèmes d'infiltration. Avec ces travaux, l'oeuvre d'art qui orne le centre de la cour et qui est "dans un état de dégradation avancé", est amenée à disparaître. Développement dans notre édition de samedi.